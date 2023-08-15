В России отменили анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

В Росавиации сообщили об отмене обязательного анкетирования о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа.

«Обязательное анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа отменено... Также изменены условия выборочного тестирования», — говорится в заявлении на сайте Росавиации.

Теперь его будут проводить только для прибывших из стран, в которых ухудшилась эпидситуация.

14 августа Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа.

Ранее в МИД России разъяснили правила въезда в страну для иностранцев после отмены антиковидных ограничений.