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Роспотребнадзор отменил анкеты о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

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Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа.
Роспотребнадзор отменил анкеты о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Постановление ведомства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что признаны утратившими силу пункты о том, что российским гражданам нужно заполнить анкету прибывающего на территорию России «до прибытия на территорию России в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России».

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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