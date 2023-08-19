Прививка от клещевого энцефалита названа самой востребованной этим летом

Группа компаний BestDoctor совместно с агентством А2 Research провела исследование, с результатами которого ознакомился RT. В итоге было выяснено, какие прививки делали чаще всего или планируют ещё сделать летом 2023 года.

Согласно данным исследования, самая популярная прививка текущего летнего периода — от клещевого энцефалита.

Летом 2023 года уже вакцинировались или планируют вакцинироваться 13% россиян. Следом по популярности идут прививки от полиомиелита и от бешенства (по 12% соответственно).

«С ростом популярности внутреннего туризма у россиян стали особенно востребованными такие направления, как Алтайский край, Иркутская область, Бурятия, Карелия, Ленинградская область. Это эндемичные районы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом», — объяснила врач-педиатр, инфекционист Александра Шишкина.

По её словам, летом также повышается риск травматизации.

«Всё это не только больно, но и является путём передачи столбняка — инфекционной болезни с высоким процентом летальности. Поэтому критически важно взрослым раз в десять лет проводить плановую вакцинацию от столбняка, а детям получить свой курс вакцинации и ревакцинации вовремя», — заметила врач.

Из опроса также ясно, что 10% россиян планируют заблаговременно, до конца августа, сделать прививки от гриппа, 8% хотят привиться от COVID-19 и 6% — от кори.

22% участников исследования рассказали, что делают прививки из-за страха заболеть сезонными болезнями. Другая популярная причина для вакцинации — путешествия, где прививки обязательны.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие прививки желательно делать детям.