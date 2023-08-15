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Политолог поддержал идею обязать отслужить в ВС России для выдачи гражданства иностранцам

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева выдавать гражданство лицам мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет лишь после предварительной службы в Вооружённых силах России.
Политолог поддержал идею обязать отслужить в ВС России для выдачи гражданства иностранцам
  • РИА Новости

«Любые отношения — это улица с двусторонним движением, и отношения гражданина со своей Родиной — не исключение. Если россияне отдают долг Родине, то почему это правило не должно распространяться на иностранных граждан, желающих получить российский паспорт, который даёт определённые социальные блага, в том числе право на получение материнского капитала», — указал Орлов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать гражданство лицам мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет лишь после предварительной службы в Вооружённых силах России. 

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