Политолог поддержал идею обязать отслужить в ВС России для выдачи гражданства иностранцам
- РИА Новости
«Любые отношения — это улица с двусторонним движением, и отношения гражданина со своей Родиной — не исключение. Если россияне отдают долг Родине, то почему это правило не должно распространяться на иностранных граждан, желающих получить российский паспорт, который даёт определённые социальные блага, в том числе право на получение материнского капитала», — указал Орлов.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать гражданство лицам мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет лишь после предварительной службы в Вооружённых силах России.