Шойгу заявил, что Украина использовала зерновую сделку как прикрытие от ракетных ударов
- AP
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«Используя её в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт», — сказал он.
При этом, по словам Шойгу, из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан.
Также он заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.