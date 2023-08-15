Шойгу заявил, что Украина использовала зерновую сделку как прикрытие от ракетных ударов

Украина использовала зерновую сделку в качестве прикрытия для своих вооружений и складов с боеприпасами от российских ударов, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Используя её в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт», — сказал он.

При этом, по словам Шойгу, из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан.

Также он заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.