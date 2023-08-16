Вице-спикер ГД Чернышов предложил оборудовать детские площадки системами видеонаблюдения

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой, согласно которой предлагается оборудовать все детские площадки в России системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн. Копия письма на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.

Чернышов предлагает реализовать проект поэтапно, в течение трёх — пяти лет.

«Родители смогут подключаться к трансляции и контролировать безопасность детей в режиме реального времени, пресекать потенциально опасные игры, а также своевременно реагировать на появление на детских площадках посторонних лиц», — говорится в обращении.

По мнению вице-спикера Госдумы, реализация этой инициативы позволит повысить безопасность детей на игровых площадках, снизить количество несчастных случаев и гибели детей; снизить количество преступлений против детей; облегчить расследование инцидентов на детских площадках, установление и задержание виновных; предотвратить случаи вандализма, намеренного разрушения детских площадок.

Пилотной территорией по обеспечению видеонаблюдением 100% детских игровых площадок может стать Москва как наиболее технологически развитый регион России, подчеркнул Чернышов.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые.

Подробнее — в материале RT.