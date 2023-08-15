Глава Дагестана Меликов заявил, что причины взрыва на АЗС в Махачкале выясняются
- РИА Новости
- © Пресс-служба МЧС РФ
«В настоящее время причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано всё возможное, чтобы справедливость восторжествовала», — сообщил он в Telegram.
Меликов подтвердил, что свыше 100 человек пострадали в результате ЧП на АЗС в Махачкале. Также сообщалось, что 27 человек погибли.
В регионе 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.
Меликов заявил, что семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей.