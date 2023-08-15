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Глава Дагестана Меликов заявил, что причины взрыва на АЗС в Махачкале выясняются

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Причины взрыва на АЗС в Махачкале выясняются, будет сделано всё, чтобы справедливость восторжествовала, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
Глава Дагестана Меликов заявил, что причины взрыва на АЗС в Махачкале выясняются
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МЧС РФ

«В настоящее время причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано всё возможное, чтобы справедливость восторжествовала», — сообщил он в Telegram.

Меликов подтвердил, что свыше 100 человек пострадали в результате ЧП на АЗС в Махачкале. Также сообщалось, что 27 человек погибли.

В регионе 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Меликов заявил, что семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей.

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