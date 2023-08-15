Глава Дагестана Меликов заявил, что причины взрыва на АЗС в Махачкале выясняются

Причины взрыва на АЗС в Махачкале выясняются, будет сделано всё, чтобы справедливость восторжествовала, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«В настоящее время причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано всё возможное, чтобы справедливость восторжествовала», — сообщил он в Telegram.

Меликов подтвердил, что свыше 100 человек пострадали в результате ЧП на АЗС в Махачкале. Также сообщалось, что 27 человек погибли.

В регионе 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Меликов заявил, что семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей.