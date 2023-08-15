Мантуров допустил начало производства авто на бывшем заводе Volkswagen до конца года
- РИА Новости
«Думаю, что до конца года это может произойти», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что стоимость продажи российских активов германского автопроизводителя Volkswagen составила €125 млн.
Компания Volkswagen Group Rus продолжит работу в России под названием AGR Automotive Group.
Как уточнил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс» — без опциона на обратный выкуп.