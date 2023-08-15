Мантуров допустил начало производства авто на бывшем заводе Volkswagen до конца года

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Думаю, что до конца года это может произойти», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что стоимость продажи российских активов германского автопроизводителя Volkswagen составила €125 млн.

Компания Volkswagen Group Rus продолжит работу в России под названием AGR Automotive Group.

Как уточнил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс» — без опциона на обратный выкуп.