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Мантуров допустил начало производства авто на бывшем заводе Volkswagen до конца года

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Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров допустил начало производства авто на бывшем заводе Volkswagen до конца года
  • РИА Новости

«Думаю, что до конца года это может произойти», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что стоимость продажи российских активов германского автопроизводителя Volkswagen составила €125 млн.

Компания Volkswagen Group Rus продолжит работу в России под названием AGR Automotive Group.

Как уточнил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс» — без опциона на обратный выкуп

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