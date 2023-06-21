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Volkswagen Group Rus продолжит работу в России под названием AGR

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Компания Volkswagen Group Rus продолжит работу в России под названием AGR Automotive Group.
Volkswagen Group Rus продолжит работу в России под названием AGR
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Фольксваген груп рус» объявляет о смене названия на ООО «АГР» / AGR Automotive Group», — приводит ТАСС заявление компании.

Отмечается, что компания проведёт масштабную смену наименований.

В мае компания Volkswagen Group продала свою долю в Volkswagen Group Rus в России местному инвестору.

Как уточнил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс» — без опциона на обратный выкуп

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