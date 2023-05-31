Минпромторг: Volkswagen продал свои российские активы без опциона на обратный выкуп
Замглавы Минпромторга России Альберт Каримов сообщил, что российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс» — без опциона на обратный выкуп.
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- © Thomas Körbel/picture alliance
Его слова приводит РИА Новости.
«Без опциона», — отметил он.
Ранее сообщалось, что компания Volkswagen Group продала свою долю в Volkswagen Group Rus в России местному инвестору.
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