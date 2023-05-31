Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минпромторг: Volkswagen продал свои российские активы без опциона на обратный выкуп

Короткая ссылка
Замглавы Минпромторга России Альберт Каримов сообщил, что российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс» — без опциона на обратный выкуп. 
Минпромторг: Volkswagen продал свои российские активы без опциона на обратный выкуп
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Körbel/picture alliance

Его слова приводит РИА Новости

«Без опциона», — отметил он.

Ранее сообщалось, что компания Volkswagen Group продала свою долю в Volkswagen Group Rus в России местному инвестору.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить