В Приморье вводят режим ЧС регионального уровня в связи с паводком

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о вводе режима ЧС регионального уровня в связи с паводком.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«ЧС регионального масштаба вводится в Приморье», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, ресурсы муниципалитетов не смогут справиться с теми размерами ущерба, которые были получены от стихии.

«Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. человек из затопленных домовладений в Приморье.

Также в Приморье были открыты пункты сбора гумпомощи для пострадавших от наводнения.