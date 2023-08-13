Кожемяко: пункты сбора гумпомощи для пострадавших от наводнения открывают в Приморье

Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приморского края начинают работу во Владивостоке и Находке.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Он рассказал, что власти получили предложения по оказанию гуманитарной помощи жителям пострадавших от наводнения районов.

«Мы всегда поддерживаем такое движение и создаём пункты сбора гуманитарной помощи в центрах общественной поддержки в крупных городах — Владивостоке и Находке», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Приморье подтоплено более 4,3 тыс. частных домов в 16 муниципалитетах.