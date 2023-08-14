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Спасатели эвакуировали более 2500 человек из затопленных домовладений в Приморье

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В МЧС России заявили, что спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. человек из затопленных домовладений в Приморском крае.

«Водой остаются отрезаны 28 населённых пунктов. Уже эвакуировано более 2,5 тыс. человек, 582 из которых дети. В 12 пунктах временного размещения находятся 448 человек, в том числе 114 детей. Без электроснабжения остаются 91 многоквартирный и 1730 частных домов», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что на территории края развёрнуты и функционируют 12 пунктов временного размещения, в которых размещены 448 человек, в том числе 114 детей.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае 1821 многоквартирный и частный дом остаётся без света, электроснабжение было нарушено из-за паводка.

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