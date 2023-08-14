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Из Екатеринбурга в Анталью доставлены около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings

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Авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

Об этом заявили в Росавиации.

«Авиакомпания «Икар», которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталью, доставила в 22:45 мск к месту отдыха около 400 пассажиров», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что из турецкого аэропорта в Екатеринбург запланирована перевозка 429 пассажиров.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается на сутки из-за поломки. Также стало известно, что рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки.

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