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Роспотребнадзор пообещал помочь пассажирам задержанных рейсов Red Wings

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Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам, которые пострадали в связи с задержкой рейсов компании Red Wings.
Роспотребнадзор пообещал помочь пассажирам задержанных рейсов Red Wings
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы авиакомпанией в полном объёме в досудебном порядке.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается на сутки из-за поломки. Также стало известно, что рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки.

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