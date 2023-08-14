Роспотребнадзор пообещал помочь пассажирам задержанных рейсов Red Wings
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы авиакомпанией в полном объёме в досудебном порядке.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается на сутки из-за поломки. Также стало известно, что рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки.