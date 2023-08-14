Роспотребнадзор пообещал помочь пассажирам задержанных рейсов Red Wings

Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам, которые пострадали в связи с задержкой рейсов компании Red Wings.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы авиакомпанией в полном объёме в досудебном порядке.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается на сутки из-за поломки. Также стало известно, что рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки.