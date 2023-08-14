Red Wings направит в Анталью резервный борт для возвращения туристов в Екатеринбург

Авиакомпания Red Wings направит в турецкую Анталью резервный самолёт для возвращения российских туристов в Екатеринбург, сообщает Росавиация.

«Авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Антальи в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковский (Московская область) резервное воздушное судно», — заявило федеральное агентство.

Кроме того, из Екатеринбурга в Анталью в 18:30 мск вылетел самолёт компании «ИКАР». Он же будет задействован для вывоза российских туристов из города-курорта сразу же по прилёту.

Как стало известно ранее, рейс Red Wings в Анталью вылетел из Екатеринбурга после 37-часовой задержки.

Вечером 13 августа одна из пассажирок сообщила, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается уже на сутки из-за технической поломки.