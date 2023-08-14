Более 90 человек получили выплаты после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

Выплаты от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде получили уже более 90 человек.

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«Начались выплаты пострадавшим. На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек», — сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа. Взрыв прогремел 9 августа на складе пиротехнических изделий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие в результате происшествия получат выплаты из бюджета.