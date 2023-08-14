Узнать больше

Более 90 человек получили выплаты после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

Короткая ссылка
Выплаты от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде получили уже более 90 человек.
Более 90 человек получили выплаты после взрыва на складе в Сергиевом Посаде
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

«Начались выплаты пострадавшим. На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек», — сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа.

Взрыв прогремел 9 августа на складе пиротехнических изделий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие в результате происшествия получат выплаты из бюджета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить