Авиакомпания «Россия» возобновила международные рейсы из Сочи

Авикомпания «Россия» возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи, сообщили в воздушной гавани города.

Отмечается, что сегодня компания планировала выполнить шесть международных рейсов.

«Четыре рейса — в Ереван, Стамбул, Даламан, Анталью — уже вылетели», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября.

Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.