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Авиакомпания «Россия» возобновила международные рейсы из Сочи

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Авикомпания «Россия» возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи, сообщили в воздушной гавани города.
Авиакомпания «Россия» возобновила международные рейсы из Сочи
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Отмечается, что сегодня компания планировала выполнить шесть международных рейсов.

«Четыре рейса — в Ереван, Стамбул, Даламан, Анталью — уже вылетели», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября.

Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.

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