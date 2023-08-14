Авиакомпания «Россия» возобновила международные рейсы из Сочи
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Отмечается, что сегодня компания планировала выполнить шесть международных рейсов.
«Четыре рейса — в Ереван, Стамбул, Даламан, Анталью — уже вылетели», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября.
Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.