«Аэрофлот» с сентября увеличит количество рейсов на Кубу до трёх в неделю

«Аэрофлот» с сентября увеличит количество рейсов в город Варадеро на Кубе до трёх в неделю, говорится в сообщении правительства России.

«Решение об открытии регулярных рейсов было принято по поручению президента России и озвучено в мае этого года в ходе рабочего визита вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Кубу», — следует из заявления.

Чернышенко отметил, что по итогам нынешнего года совокупный пассажиропоток может составить до 150 тыс. человек.

Первый рейс авиакомпании «Россия» в Гавану состоится 27 декабря.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября.

Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.