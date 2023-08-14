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«Аэрофлот» с сентября увеличит количество рейсов на Кубу до трёх в неделю

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«Аэрофлот» с сентября увеличит количество рейсов в город Варадеро на Кубе до трёх в неделю, говорится в сообщении правительства России.
«Аэрофлот» с сентября увеличит количество рейсов на Кубу до трёх в неделю
  • globallookpress.com
  • © Peter Seyfferth/finephotoart.org

«Решение об открытии регулярных рейсов было принято по поручению президента России и озвучено в мае этого года в ходе рабочего визита вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Кубу», — следует из заявления.

Чернышенко отметил, что по итогам нынешнего года совокупный пассажиропоток может составить до 150 тыс. человек.

Первый рейс авиакомпании «Россия» в Гавану состоится 27 декабря. 

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября.

Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.

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