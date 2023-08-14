Мосгорсуд отказался поместить блогера Чекалину под домашний арест

Мосгорсуд признал законным отказ поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест.

Об этом пишет ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры — без удовлетворения», — передаёт агентство текст решения судьи.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

В июле прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить Чекалину под домашний арест.