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Мосгорсуд отказался поместить блогера Чекалину под домашний арест

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Мосгорсуд признал законным отказ поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест.
Мосгорсуд отказался поместить блогера Чекалину под домашний арест
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом пишет ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры — без удовлетворения», — передаёт агентство текст решения судьи.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

В июле прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить Чекалину под домашний арест.

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