Мосгорсуд отказался поместить блогера Чекалину под домашний арест
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом пишет ТАСС.
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры — без удовлетворения», — передаёт агентство текст решения судьи.
В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.
В июле прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить Чекалину под домашний арест.