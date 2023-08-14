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Мужчина на электросамокате сбил женщину с ребёнком в Краснодаре

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Следственный комитет начал проверку после появления в СМИ сообщений о том, что мужчина на электросамокате сбил женщину с ребёнком в Краснодаре и сбежал с места происшествия. Сейчас его ищут.
Мужчина на электросамокате сбил женщину с ребёнком в Краснодаре
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Elkov

Инцидент произошёл 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской в Краснодаре.

«Неустановленное в настоящее время лицо, управляя электросамокатом, совершило наезд на женщину с малолетним ребёнком», — отметил СК.

По данным СМИ, ребёнок и женщина получили травмы.

В конце июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку инцидента с наездом электросамоката на несовершеннолетнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге.

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