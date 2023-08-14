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Исследование: на пикнике в 2023 году были 87% россиян

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Fix Price и «Ромир» провели исследование и выяснили, что 87% россиян были на пикнике в этом году.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Большинство опрошенных отметили, что ездят отдыхать на природу с друзьями (58%) и «вторыми половинками» (57%).

В списке наиболее популярных продуктов для пикника — вода, мясо и рыба, овощи, бутерброды, а также фрукты и ягоды. В списке наиболее популярных непродовольственных товаров — одноразовая посуда (78%), мангал и шампуры (75%), угли (64%).

Ранее сообщалось, что, согласно совместному исследованию маркетплейса «Сравни» и приложения «Город», 30% россиян в этом году в среднем потратили или готовы потратить на отпуск сумму, не превышающую 30 тыс. рублей на одного человека.

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