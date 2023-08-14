Психолог Годлевская: ведение блога в раннем возрасте смещает систему интересов ребёнка

Детский психолог Ольга Годлевская в беседе с RT рассказала о психологических аспектах детского блогинга.

По словам специалиста, некоторые родители сами активно посвящают детей в данную сферу деятельности.

«И это бывает достаточно рано. Естественно, система интересов ребёнка очень смещена в эту область, страдают другие зоны развития ребёнка. И, соответственно, тематика его контактов и общения замыкается именно на этих темах», — рассказала Годлевская.

Вместе с тем она отметила, что ведение блога является активным способом общения и коммуникации между подростками.

«А что касается младших школьников, я бы на месте родителей старалась их от этого отвлекать», — добавила психолог.

Отвечая на вопрос, должен ли родитель контролировать процесс ведения блога, собеседница RT отметила, что родитель, эмоционально включённый в контакт со своим ребёнком, будет в курсе тематики контента своего ребёнка.

Однако, одновременно с этим, Годлевская отметила, что в подростковом возрасте детско-родительские отношения терпят серьёзный кризис.

В таком случае собеседница RT посоветовала родителям обращаться к специалисту, чтобы начать работу по налаживанию контакта и заняться «работой над ошибками».

Ранее эксперт Лиги безопасного интернета Никита Павлухин в беседе с «Лентой.ру» назвал опасной ситуацию, когда ребёнок активно ведёт страницы в соцсетях до 13 лет.