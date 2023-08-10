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Продюсер Вольтов отреагировал на инициативу признать блогинг профессией в России

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Продюсер, директор блогеров Евгений Вольтов в эфире радио «Комсомольская правда» поддержал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой по внесению в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) такого рода занятие, как ведение блога (блогинг).
Продюсер Вольтов отреагировал на инициативу признать блогинг профессией в России
  • Gettyimages.ru
  • © mixetto

«Подобная инициатива позволяет, во-первых, вывести блогинг в разряд профессий и, во-вторых, открыть дорогу для того, чтобы появился институт этой профессии», — заявил продюсер.

Кроме того, по его словам, теперь авторам каналов-миллионников не нужно будет придумывать различные схемы, чтобы скрыть свои заработки.

Также взрослым станет проще контролировать заработок своих несовершеннолетних детей, ведущих блоги, и делать его официальным, заключил Вольтов.

Ранее исследование проектов «VK Добро» и «Дети Mail.ru» показало, что большинство российских детей (55%) имеют аккаунт в социальных сетях.

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