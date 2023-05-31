Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Исследование: 55% российских детей имеют аккаунт в соцсетях

Короткая ссылка
Большинство российских детей (55%) имеют аккаунт в социальных сетях.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование проектов VK Добро и Дети Mail.ru.

По данным экспертов, 70% родителей состоят со своими детьми в друзьях в соцсетях или подписаны на них.

Около 40% опрошенных утверждают, что ребёнок сам рассказывает о своих кумирах в мире блогинга, ещё 24% заявили, что проявляют инициативу в этой теме и расспрашивают детей.

По словам 13% участников исследования, они никак не обсуждают подписки ребёнка в соцсетях.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить