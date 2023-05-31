Исследование: 55% российских детей имеют аккаунт в соцсетях

Большинство российских детей (55%) имеют аккаунт в социальных сетях.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование проектов VK Добро и Дети Mail.ru.

По данным экспертов, 70% родителей состоят со своими детьми в друзьях в соцсетях или подписаны на них.

Около 40% опрошенных утверждают, что ребёнок сам рассказывает о своих кумирах в мире блогинга, ещё 24% заявили, что проявляют инициативу в этой теме и расспрашивают детей.

По словам 13% участников исследования, они никак не обсуждают подписки ребёнка в соцсетях.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.