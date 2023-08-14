Число пострадавших при обстреле ВСУ Курской области возросло до четырёх

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками села Волфино Глушковского района Курской области возросло до четырёх, заявил замгубернатора региона Алексей Смирнов.

«Вчера в Глушковском районе пострадало три дома, четыре человека гражданских ранены, две женщины и двое мужчин, ими занимаются наши медики, к счастью, они не тяжёлые», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

13 августа около 11:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолётного типа по объектам на территории России.

Около 13:30 мск была пресечена ещё одна попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам в России.