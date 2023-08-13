Минобороны: силы ПВО около 13:30 мск уничтожили беспилотник над Белгородской областью
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом сообщает Минобороны.
«13 августа около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что 13 августа около 11:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолётного типа по объектам на территории России.