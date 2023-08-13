МО: пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА на территории России

13 августа около 11:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолётного типа по объектам на территории России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«13 августа около 11 часов утра мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Министерство обороны России заявило, что киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200.