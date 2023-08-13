МО: пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА на территории России
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«13 августа около 11 часов утра мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Министерство обороны России заявило, что киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200.