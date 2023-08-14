В Свердловской области судебный пристав спасла 80-летнего грибника из болота

В Свердловской области судебный пристав из Верхней Пышмы Юлия Алимова спасла 80-летнего грибника, увязшего в болоте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов России.

Судебный пристав — исполнитель Верхнепышминского районного отделения ГУФССП России Юлия Алимова, находясь в отпуске в Курганской области, принимала участие в поисковой операции, организованной после пропажи жителя, который ушёл в лес за грибами и не вернулся.

В составе группы Алимова осматривала лесной массив в Далматовском районе. Вечером она обнаружила пенсионера в болоте вблизи озера Мельничное и позвала на помощь спасателей МЧС. Они смогли извлечь пенсионера из болота, после чего отправили его в больницу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области поисковики нашли заблудившуюся в Ковернинском лесу 87-летнюю женщину. Поиски проходили около двух дней под дождём.