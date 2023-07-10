Спасатели нашли заблудившуюся в лесу Нижегородкой области 87-летнюю женщину

Поисковики нашли ранее заблудившуюся 87-летнюю женщину в Ковернинском лесу Нижегородской области. Волонтёры проводили поиски около двух дней под дождём.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пожарно-спасательный центр «Рысь».

Отмечается, что пенсионерка ушла в лес за земляникой и не вернулась. Поиски происходили в условиях дождя.

«Лес сложный, мало дорог и много зверья. Дождь тут не такой сильный, но мешает сырая и высокая трава. После первых 15 минут на задаче поисковики мокрые насквозь, но они готовы работать в таких условиях, ведь есть надежда, что бабушка ещё жива», — уточнили в сообщении.

Пожилую женщину передали медицинским работникам.

Ранее «Радио 1» информировало, что подмосковные спасатели нашли в лесу под Серебряными Прудами заблудившегося грибника.