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Спасатели нашли заблудившуюся в лесу Нижегородкой области 87-летнюю женщину

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Поисковики нашли ранее заблудившуюся 87-летнюю женщину в Ковернинском лесу Нижегородской области. Волонтёры проводили поиски около двух дней под дождём.
Спасатели нашли заблудившуюся в лесу Нижегородкой области 87-летнюю женщину
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пожарно-спасательный центр «Рысь».

Отмечается, что пенсионерка ушла в лес за земляникой и не вернулась. Поиски происходили в условиях дождя.

«Лес сложный, мало дорог и много зверья. Дождь тут не такой сильный, но мешает сырая и высокая трава. После первых 15 минут на задаче поисковики мокрые насквозь, но они готовы работать в таких условиях, ведь есть надежда, что бабушка ещё жива», — уточнили в сообщении.

Пожилую женщину передали медицинским работникам.

Ранее «Радио 1» информировало, что подмосковные спасатели нашли в лесу под Серебряными Прудами заблудившегося грибника.

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