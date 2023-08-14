Автоэксперт Кадаков: Mercedes-Benz подчиняется санкционному давлению Евросоюза

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения (ПО).

«Всё ожидаемо. Было очевидно, что они будут подчиняться санкционному давлению, которое сейчас оказывает Евросоюз. Как немецкая компания (компания Mercedes. — RT) должна этого придерживаться. Ничего другого ожидать было нельзя», — считает Кадаков.

По его мнению, отключение ПО может повлиять на срок ремонта машины, а в случае с электромобилями — может привести к неработоспособности.

«Процесс инициализации электроники, процесс прописывания ключей и поиск сложных неисправностей — всё это невозможно сделать без фирменного софта. Конечно, компании наши подготовились. Дилеры скачали все эти программы. Очевидные вещи будут решаться, я думаю, без проблем, поскольку опыт обслуживания автомобилей есть. Но вот то, что касается каких-то более сложных электронных проблем, здесь будут сложности... Под наибольший удар подпадают самые свежие автомобили, потому что чем машина свежее, тем она сложнее по электронике», — добавил автоэксперт.

Он объяснил, что обходить отключение ПО можно будет другими путями.

«Можно подключиться через другие IP-шники, то есть как бы из других стран, маскируя геолокацию. Есть вариант работать непосредственно с поставщиками этого ПО, которые его предоставляют и обслуживают для Mercedes, BMW и других компаний. Но это всё «кривые» пути. Всё это будет в комбинации работать, наверное. Где-то лучше, а где-то хуже», — считает Кадаков.

Ранее стало известно, что немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения.