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Минсельхоз прокомментировал информацию СМИ о возможном росте цен на майонез на 5—12%

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Минсельхоз России прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном росте цен на майонез на 5—12% из-за удорожания ингредиентов соуса.
Минсельхоз прокомментировал информацию СМИ о возможном росте цен на майонез на 5—12%
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Как отметила пресс-служба министерства агентству РИА Новости, в настоящий момент у потребителей есть обширный выбор в отношении данного продукта в самых разных ценовых категориях.

«Объёмы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, что даёт широкие возможности выбора потребителям», — сообщили в ведомстве.

Также Минсельхоз подчеркнул, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — в настоящий момент существенно ниже, чем годом ранее.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5—12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.

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