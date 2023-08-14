Минсельхоз прокомментировал информацию СМИ о возможном росте цен на майонез на 5—12%

Минсельхоз России прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном росте цен на майонез на 5—12% из-за удорожания ингредиентов соуса.

Как отметила пресс-служба министерства агентству РИА Новости, в настоящий момент у потребителей есть обширный выбор в отношении данного продукта в самых разных ценовых категориях.

«Объёмы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, что даёт широкие возможности выбора потребителям», — сообщили в ведомстве.

Также Минсельхоз подчеркнул, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — в настоящий момент существенно ниже, чем годом ранее.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5—12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.