На «Армии-2023» впервые покажут российскую колёсную гаубицу «Мальва»

На форуме «Армия-2023» в Кубинке впервые покажут российскую колёсную гаубицу «Мальва» калибра 152 мм, заявили в «Ростехе».

«Орудие... создано на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», — заявил РИА Новости первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, гаубица способна поражать цели на расстоянии более 24 км. Кроме того, в ней предусмотрен режим одновременного огневого налёта — как пояснил собеседник агентства, несколько выпущенных снарядов достигнут нужного объекта одномоментно.

«Она способна быстро разворачиваться и уходить с позиции, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Скорость движения по асфальту и просёлочным дорогам у неё выше, чем у гусеничных самоходок», — добавил Артяков.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» в Кубинке покажут трофейную технику НАТО, которая была захвачена российскими военнослужащими в ходе СВО на Украине.

Также в ходе форума оборонное предприятие «Курганмашзавод» представит истребитель танков — самоходную противотанковую установку 2С25.