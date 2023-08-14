Узнать больше

На «Армии-2023» впервые покажут российскую колёсную гаубицу «Мальва»

Короткая ссылка
На форуме «Армия-2023» в Кубинке впервые покажут российскую колёсную гаубицу «Мальва» калибра 152 мм, заявили в «Ростехе».
На «Армии-2023» впервые покажут российскую колёсную гаубицу «Мальва»
  • © Минобороны РФ

«Орудие... создано на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», — заявил РИА Новости первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, гаубица способна поражать цели на расстоянии более 24 км. Кроме того, в ней предусмотрен режим одновременного огневого налёта — как пояснил собеседник агентства, несколько выпущенных снарядов достигнут нужного объекта одномоментно.

«Она способна быстро разворачиваться и уходить с позиции, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Скорость движения по асфальту и просёлочным дорогам у неё выше, чем у гусеничных самоходок», — добавил Артяков.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» в Кубинке покажут трофейную технику НАТО, которая была захвачена российскими военнослужащими в ходе СВО на Украине.

Также в ходе форума оборонное предприятие «Курганмашзавод» представит истребитель танков — самоходную противотанковую установку 2С25.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить