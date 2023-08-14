РИА Новости: на форуме «Армия-2023» в Кубинке покажут трофейную технику НАТО
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что в экспозиции можно будет увидеть несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.
По данным агентства, упомянутая техника НАТО была захвачена российскими военнослужащими в ходе СВО на Украине.
Форум «Армия-2023» состоится 14-20 августа в Кубинке.
Ранее российские специалисты исследовали трофейную военную технику НАТО.
Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские бойцы в ЛНР захватили большое количество натовского оружия.