Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные при продвижении обнаружили большое количество вооружения из стран НАТО.

«В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — рассказал он РИА Новости со ссылкой на свои источники.

По его словам, всё, что досталось ВС России в качестве трофеев, тщательно проверяется, изучается, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется его дальнейшая судьба.

Ранее группировка ВС России «Центр» сорвала восемь атак и уничтожила более 100 боевиков.

Также дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина.