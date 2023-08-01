Узнать больше

Марочко: российские бойцы в ЛНР захватили большое количество натовского оружия

Короткая ссылка
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные при продвижении обнаружили большое количество вооружения из стран НАТО.
Марочко: российские бойцы в ЛНР захватили большое количество натовского оружия
  • РИА Новости

«В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — рассказал он РИА Новости со ссылкой на свои источники.

По его словам, всё, что досталось ВС России в качестве трофеев, тщательно проверяется, изучается, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется его дальнейшая судьба.

Ранее группировка ВС России «Центр» сорвала восемь атак и уничтожила более 100 боевиков. 

Также дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить