Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет за обман дольщиков
Об этом информирует РИА Новости.
«Назначить шесть лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб», — заявила судья.
Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действующий врио главы Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона.
В прошлом году Ищенко был задержан по делу об обмане дольщиков.
В декабре прошлого года СК заявил о задержании бывшего вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой по делу о махинациях с землёй.