Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет за обман дольщиков

Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков.

Об этом информирует РИА Новости.

«Назначить шесть лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб», — заявила судья.

Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действующий врио главы Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона.

В прошлом году Ищенко был задержан по делу об обмане дольщиков.

В декабре прошлого года СК заявил о задержании бывшего вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой по делу о махинациях с землёй.