Арест экс-кандидата в главы Приморья Ищенко продлён на месяц

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Первомайский районный суд Владивостока продлил на месяц арест бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко.

«Суд продлил срок заключения под стражей до 16 июня», — цитирует РИА Новости представителя суда.

4 апреля Ищенко был задержан по делу об обмане дольщиков.

Как пишет ТАСС, Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона.

Краевой избирком 20 сентября 2018 года признал результаты выборов недействительными.

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