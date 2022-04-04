Во Владивостоке учредителя строительной организации Ищенко подозревают в обмане дольщиков

Следственными органами СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО СК СЗ «Аврора-Строй» Андрея Ищенко.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Как пишет ТАСС, Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона.

Краевой избирком 20 сентября 2018 года признал результаты выборов недействительными.