Во Владивостоке учредителя строительной организации Ищенко подозревают в обмане дольщиков

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Следственными органами СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО СК СЗ «Аврора-Строй» Андрея Ищенко.
Во Владивостоке учредителя строительной организации Ищенко подозревают в обмане дольщиков
  • РИА Новости

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Как пишет ТАСС, Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона.

Краевой избирком 20 сентября 2018 года признал результаты выборов недействительными.

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