Во Владивостоке учредителя строительной организации Ищенко подозревают в обмане дольщиков
- РИА Новости
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Как пишет ТАСС, Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона.
Краевой избирком 20 сентября 2018 года признал результаты выборов недействительными.