СК заявил о задержании бывшего вице-мэра Владивостока Соколовой по делу о махинациях с землёй

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В Следственном комитете Приморского края заявили, что ущерб от махинаций с земельными участками во Владивостоке, в которых подозревается экс-директор департамента земельных и имущественных отношений Приморья, бывший вице-мэр города Наталья Соколова, составил почти 78 млн рублей.
СК заявил о задержании бывшего вице-мэра Владивостока Соколовой по делу о махинациях с землёй
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — говорится в заявлении СК в Telegram.

По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица департамента земельных и имущественных отношений Приморского края без торгов отдали в общую долевую собственность гаражно-строительному кооперативу за плату участок площадью 11 410 кв. м. Следователи полагают, что плата за землю была несоразмерна площади расположенных на нём 13 капитальных гаражей в 260 кв. м.

«Бюджету Приморского края причинён ущерб в размере свыше 57,8 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Вместе с этим в СК заявили об аналогичном эпизоде, который был совершён с декабря 2015-го по январь 2022 года. В данном случае ущерб составил более 20,1 млн рублей.

По подозрению в преступлении задержаны Соколова и сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян.

Как уточняет агентство, Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. С приходом нового мэра она покинула администрацию города.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника запаса Леонида Харламова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.

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