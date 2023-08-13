Рейс «Аэрофлота» вынужденно сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия ребёнка
- РИА Новости
«Рейс SU1742 Москва — Южно-Сахалинск от 12 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска по причине критического ухудшения состояния здоровья четырёхлетнего ребёнка в полёте», — приводит РИА Новости сообщение перевозчика.
Отмечается, что ребёнку понадобилась срочная медицинская помощь.
После того как ребёнка в сопровождении родителей передали медицинским работникам, самолёт вылетел в Южно-Сахалинск.
Ранее пассажирский самолёт Boeing-737 из Сочи с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Шереметьево.
До этого самолёт Airbus A321, следовавший рейсом из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска в связи с попаданием птицы в фюзеляж.