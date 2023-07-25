Самолёт Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за суицида пассажира на борту
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- © Soeren Stache/dpa
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию, экипаж заподозрил неладное после того, как пассажир зашёл в туалет и долго не выходил оттуда.
Дверь в туалетную комнату взломали, пассажира вытащили, однако спасти его уже не удалось. Самолёт совершил экстренную посадку, медики констатировали смерть.
После проведения необходимых процедур борт продолжил рейс.
Ранее пассажирский самолёт Boeing-737 из Сочи с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Шереметьево.
До этого самолёт Airbus A321, следовавший рейсом из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска в связи с попаданием птицы в фюзеляж.