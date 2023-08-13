Мэр Москвы Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму столичным строителям, подчеркнув, что город преображается именно благодаря их усилиям и стараниям.

Об этом он написал в Telegram.

«Поздравляю вас с праздником — Днём строителя! Этот день — особенный, ведь именно благодаря вашему труду растёт и преображается наша гордая столица», — говорится в публикации.

Собянин назвал строителей настоящими героями, которые создают уникальный облик Москвы.

Градоначальник выразил всем причастным к празднику благодарность за преданность своему делу, ответственность и самоотверженность.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики.