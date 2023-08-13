Мэр Москвы Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником
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Об этом он написал в Telegram.
«Поздравляю вас с праздником — Днём строителя! Этот день — особенный, ведь именно благодаря вашему труду растёт и преображается наша гордая столица», — говорится в публикации.
Собянин назвал строителей настоящими героями, которые создают уникальный облик Москвы.
Градоначальник выразил всем причастным к празднику благодарность за преданность своему делу, ответственность и самоотверженность.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики.