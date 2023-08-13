Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики

Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — говорится в поздравлении.

Ранее заместитель министра обороны Тимур Иванов вручил госнаграды военным строителям в Мариуполе.