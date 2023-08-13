Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики
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Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — говорится в поздравлении.
Ранее заместитель министра обороны Тимур Иванов вручил госнаграды военным строителям в Мариуполе.