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Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики

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Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником.
Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — говорится в поздравлении.

Ранее заместитель министра обороны Тимур Иванов вручил госнаграды военным строителям в Мариуполе.

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