В Мариуполе завершилось строительство новой общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест, сообщили в Министерстве обороны России.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение общеобразовательной школы на 1,1 тыс. учащихся в Мариуполе», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что занятия в школе начнутся с 1 сентября.

Школа, в которой построено три этажа, оборудована современной техникой, добавили в Минобороны.

Ранее в Мариуполе строители из Московской области восстановили ещё один многоквартирный дом, пострадавший во время военных действий.