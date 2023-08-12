В Мариуполе завершилось строительство новой общеобразовательной школы
- РИА Новости
«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение общеобразовательной школы на 1,1 тыс. учащихся в Мариуполе», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что занятия в школе начнутся с 1 сентября.
Школа, в которой построено три этажа, оборудована современной техникой, добавили в Минобороны.
Ранее в Мариуполе строители из Московской области восстановили ещё один многоквартирный дом, пострадавший во время военных действий.