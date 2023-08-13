Мурашко: в новых регионах восстановлено и построено почти 100 медицинских объектов
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Об этом говорится в поздравлении министра работникам строительной отрасли с профессиональным праздником.
«Сегодня специалисты строительной отрасли помогают возрождать систему здравоохранения в новых регионах. Уже восстановлено и построено 98 объектов здравоохранения», — приводит текст телеграммы РИА Новости.
Мурашко добавил, что до конца текущего года ожидается завершение восстановительных и строительных работ ещё на 136 объектах.
Ранее Мурашко заявил, что с 2025 года планируется ввести новую систему оплаты труда медиков.
13 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что оплата труда медиков в новых регионах России будет дотянута до общероссийского уровня.