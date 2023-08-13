Детский лагерь эвакуировали в пострадавшем от паводка Уссурийске
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.
Отмечается, что в лагере находились 150 детей.
«Там не было воды, и сегодня тоже нормальная обстановка, но мы предпочли перестраховаться», — заявили местные власти.
Ранее в Уссурийске эвакуировали жителей нескольких домов после прорыва дамбы.
Также власти Уссурийска назвали нынешнее наводнение самым крупным за последние 10 лет.
Позже опергруппа центрального аппарата МЧС России вылетела в Приморье в связи с наводнениями.