Власти Уссурийска назвали нынешнее наводнение самым крупным за последние 10 лет

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа назвали нынешнее наводнение самым крупным за последние десять лет.

«За последние 10 лет это однозначно самое сильное, самое разрушительное, и по объёмам: сколько районов захватило, и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные... Где-то процентов 40, может, 35 пострадало», — цитирует заявление администрации ТАСС.

Вместе с этим отмечается, что пока точных данных о числе подтопленных домов и пострадавших жителей нет.

Ранее власти в Уссурийске заявили о стабилизации уровня воды в городе.

12 августа сообщалось, что в Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка. В итоге в городе начали эвакуацию жителей нескольких домов.