В Уссурийске заявили о стабилизации уровня воды в городе

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа заявили, что поднявшаяся в Уссурийске вода стабилизировалась на одном уровне.

При этом, как отметили РИА Новости в пресс-службе, обстановка остаётся напряжённой, 11 сел округа по-прежнему отрезаны от сообщения.

«Сейчас стабилизировалась (вода на одном уровне. — RT), но всё равно обстановка, соответственно, напряжённая по этому поводу», — сказали в администрации.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка. В итоге в городе начали эвакуацию жителей нескольких домов.