Опергруппа центрального аппарата МЧС России вылетела в Приморье в связи с наводнениями
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что группу возглавил директор департамента оперативного управления генерал-лейтенант Анатолий Елизаров.
Ранее в Приморье более 600 человек эвакуировали в ПВР из подтопленных паводком районов.
Также режим ЧС ввели в девяти муниципалитетах Приморья за время связанных с тайфуном паводков.
Кроме того, сообщалось, что в Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка.