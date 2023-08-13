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Опергруппа центрального аппарата МЧС России вылетела в Приморье в связи с наводнениями

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В Приморский край направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России для координации работы по ликвидации последствий наводнений.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группу возглавил директор департамента оперативного управления генерал-лейтенант Анатолий Елизаров.

Ранее в Приморье более 600 человек эвакуировали в ПВР из подтопленных паводком районов.

Также режим ЧС ввели в девяти муниципалитетах Приморья за время связанных с тайфуном паводков.

Кроме того, сообщалось, что в Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка.

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