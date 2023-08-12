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На юго-западе Москвы построили 33 дома по программе реновации

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На юго-западе Москвы идёт заселение 32 из 33 домов, построенных по программе реновации, заявил мэр Сергей Собянин.
На юго-западе Москвы построили 33 дома по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«На юго-западе готовы 33 дома по программе реновации, в 32 из них уже идёт заселение. В последнюю новостройку в ближайшее время начнут переселяться около 200 жителей», — отметил мэр.

Всего на юго-запад столицы по программе реновации переедут около 117 тыс. человек из 520 домов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что более 128 тыс. жителей столицы получили квартиры по программе реновации.

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