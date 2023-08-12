На юго-западе Москвы построили 33 дома по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«На юго-западе готовы 33 дома по программе реновации, в 32 из них уже идёт заселение. В последнюю новостройку в ближайшее время начнут переселяться около 200 жителей», — отметил мэр.
Всего на юго-запад столицы по программе реновации переедут около 117 тыс. человек из 520 домов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что более 128 тыс. жителей столицы получили квартиры по программе реновации.